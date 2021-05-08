HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 yaşında vücudunun yüzde 90'ı yanan genç: Kaza sonrası ölümden çok hayattan korkuyorum

8 yaşında vücudunun yüzde 90'ı yanan genç: Kaza sonrası ölümden çok hayattan korkuyorum

08.05.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yaşında geçirdiği bir kazada vücudunun yüzde 90'ı yandığı halde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Aleixo Paz 20 yaşında. "Öfke ve müzikle ayakta duruyorum" diyor.

8 yaşında vücudunun yüzde 90'ı yanan genç: Kaza sonrası ölümden çok hayattan korkuyorum

12 yıl önce geçirdiği bir kazada vücudunun yüzde 90'ı yandığı halde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Aleixo Paz 20 yaşında. "Öfke ve müzikle ayakta duruyorum" diyor.

20 yaşında bir insanın "Ölümden çok hayattan korkuyorum" dediğine tanık olamazsınız.

Ama İspanya'dan Aleixo Paz tam da böyle hissediyor.

Vücudunun yüzde 90'ının korkunç bir şekilde yandığı kazayı mucizevi bir şekilde atlattığında sadece 8 yaşındaydı.

O günden beri her gün acıyla yaşamak zorunda ve günler bazen çok zor geçiyor.

BBC'ye telefonda, "Öfke, her gün yataktan kalkmamı sağlıyor" diyor.

"Beni hayatta tutan öfkem. Hayata dayanıp devam edebilmemi sağlıyor ve bir de rap yaparak, müzik yaparak içimi dökmek" diye devam ediyor.

Aleixo Paz

Hayatını değiştiren kaza nasıl meydana girdi**?**

Paz, babasının sürdüğü tonlarca mazot taşıyan kamyon kaza yaptığı yolculukta, kamyonda babasıyla beraber seyahat ediyordu.

Uyurken birden alevler içinde uyanıverdi. Ama büyük bir mucize oldu ve Paz hayatta kaldı.

Çocukluğunun ve ergen yaşlarının büyük kısmını hastanelerde onlarca ameliyatla, deri nakli operasyonları ile geçirdi. Sürekli acılar içindeydi, kabuslar görüyordu ve çok öfkeliydi.

Paz, insanların ona gözlerini dikip bakakaldığı kalabalık yerleri sevmiyor. İnsanlara karşı kuşkucu ve kolay kolay başkalarına açılamıyor.

Onun için yakında yönetmenliğini Ignacio Acconcia'nın yaptığı Ateşin Çocuğu (El Niño de Fuego) adlı belgeselde hikayesini anlatmayı kabul etmesi kolay olmadı.

Paz, yıllarca bir kamera tarafından izlenmekten hoşnut değildi ama yine de buna razı oldu.

Ama izleyenleri de bir "umut", bir "herşeye rağmen kendisini geliştirmeyi başaran insan" hikayesi beklememeleri konusunda uyardı.

Belgeselde insanları umutlandıracak tavsiyeler dağıtmak yerine kendisini olduğu gibi hiçbir süzgeçten geçirmeden sunmayı tercih etti:

"İnsanların beni bir kişisel başarı öyküsü olarak görmelerini istemiyorum. Hiç bir şeyin üstesinden gelmiş değilim. Herkes gibi yaşamak için gerekenlere katlanıyorum. Benim tek gücüm katlanma gücü."

Aleixo Paz

'Hala atlatamadım'

Paz, başına gelenleri hala kabullenip atlatamadığını anlatıyor:

"İnsanlar, cesur olduğumu çünkü hayatta kalmaya çalıştığımı söylüyor. Ama bu hiç böyle değil. Kazadan beri hayat beni ölümden daha çok korkutuyor.

"Kazayı unutamıyorum. Aniden hatırladığımda, onu ayrıntılı olarak yeniden yaşamaya başlıyorum. Yanarken bilincimi hiç yitirmedim. Unutması çok güç."

Sürekli kabuslar gördüğünü ve fazla uyuyamadığını da ekliyor:

"Çok kere aniden ter içinde kalbim çarparak uyanıyorum."

Aleixo Paz'ın kaza öncesi çekilmiş bir fotoğrafı

'Yaralar çok derinde'

Paz, kazanın bıraktığı izlerin görünenden çok derin olduğunu, bütün kimliğini değiştirdiğini söylüyor. "Çocukluğumu gördüğümde kendimi tanımıyorum" diyor ve ekliyor:

"Ama bunun dış görünüşümle ilgisi yok. Artık umut duygum, dünyayı fethetme ve mutlu olma isteği duymam mümkün değil.

"Kazadan beri bir zırh kuşandım ve varoluş biçimim bu. Adım Aleixo ama bu isim beni temsil etmiyor. Aleixo o çocuktu, şu anki benim gençliğim değil."

Fakat Paz belgeseli izleyen insanların onunla iletişime geçip, onun hikayesini izlemenin kendilerini güçlendirdiğini söylemelerinden memnun.

Önceleri filmin adı ve kendisinin de lakabı haline gelen Ateşin Çocuğu başlığından hazzetmediğini anlatıyor.

Ama şimdi belgeselin insanlar üzerindeki etkisini göre göre bu tepkisi değişmiş.

"İnsanlar gelip size teşekkür ettikleri zaman, isteseniz de istemeseniz de bu sizi etkiliyor" diyor:

"Bazen bu kadar övgü üzerine kafam karışıyor ve kendimi kandırıyorum. Hatta hayatımın iyileşebileceğine bile inandığım oluyor.

"Sonra gerçek hayata dönüyor ve kendime 'Hey dostum kendine gel. Bu seni gerçekten değiştirmedi' diyorum. Ama insanların beni tanıdıkları için daha iyi hissettiklerini düşünmek güzel."

Aleixo Paz

'Müzik umut veriyor'

Paz, "İyi olmam gerekmiyor. İyi olmak nasıl bir şey bilmiyorum, alışkın da değiim. Aslına bakarsanız kötü hissettiğim bir gün daha güçlü oluyorum çünkü öfke beni motive ediyor" diyor:

"Her gün mide ağrıları ve bir çok başka ağrılarım var ve bunlar beni gerçeğe döndürüyor. İnsanlar bana istediği kadar 'her şey yoluna girecek' desin gerçek hayatta benim için böyle olmuyor."

Fakat yine de "Tabi ki savaşmaya devam edeceğim" diye de ekliyor.

Aleixo Paz ve rapçi Isaac Real

Paz, Chaca adıyla bilinen, eski boks şampiyonu, hapisteki rapçi Isaac Real sayesinde müziğe bağlanmış. "Müzik benim saklandığım yer, nefes almamı sağlayan şey" diyor. Müzikle küçük bir umut duyduğunu bir amaç ya da beklentiye kavuştuğunu anlatıyor:

"Ama yanlış anlaşılmasın: Kendimi şarkıcı olarak görmüyorum ya da müzikte bir başarıya ulaşma hedefim yok.

"Eskiden öfkemi duvarlara vurarak çıkarıyordum, şimdi şarkı yazarak çıkarıyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Uşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldüUşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.