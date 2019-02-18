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8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kar şenliğine ilçedeki yaşlılar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kar şenliğine ilçedeki yaşlılar yoğun ilgi gösterdi. İlçe sakinleri çocuk yaşlarda yaptıkları kızaklar ile yeniden kaymanın mutluluğunu yaşadı.
İmranlı Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez kar şenliği düzenlendi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan Piredede köyünde düzenlenen şenliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte şişme ve plastik kızak yarışması, halat çekme, kardan adam yarışması düzenlendi. Ayrıca yöresel oyunlarında sergilendiği şenliğe gelen vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu. Şenliğe kızakla gelenlerin yanı sıra leğen ve tepsi ile kayanlar da dikkat çekti. Şenliğe daha çok yaşlıların katıldığı görüldü. Çocuk yaşlarda yaptıkları kızaklar ile Kızıldağ eteklerinde kayan ilçe halkı 60 yaşında da aynı kızaklarla kayarak eski günleri yad etmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı vatandaşların kızakları karda kayarken kırıldı. Ufak kazaların yaşandığı şenlikte anı ölümsüzleştirmek isteyenler bol bol fotoğraf çekindi.
İmranlı’yı Sivas’ın çatı katı olarak gördüklerini dile getiren İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli,"Karşımızda Kızıldağ var. İmranlı ilçe merkezimiz bin 650 metrede, 2 bin metre de olan köylerimiz var. Burası karın başkenti. İmranlı Kaymakamlığı olarak bu karın eğlencesini nasıl yapabiliriz, insanları nasıl bir araya getirebiliriz diye düşündük ve bir kar şenliği yapmaya karar verdik. İmranlı’nın birinci kar şenliğini yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde de devamı gelir. Bugün çayımızı aldık. Sıcak bir günde eğlenmeye geldik" dedi.
Kar şenliğine katılan ilçe halkından Abdullah Tekin ise,"İmranlı Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu kayak şenliğine katıldık. 8 yaşında yaptığım kızakla 64 yaşımda yeniden kaymanın mutluluğunu yaşadım" dedi.
Kaleli Demirel de, "Şuanda 66 yaşındayım. Çocuk yaşlarda burada birçok arkadaşlarla kaymışızdır. 66 yıl sonra kaymakam bey bize bu mutluluğu tattırdığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı

8 yaşında yaptığı kızakla 64 yaşında yeniden kaydı
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