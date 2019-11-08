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8 yaşındaki Aybilge, askere gitmek için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Aybilge Çardak (8), askere gitmek için dilekçe verdi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Aybilge Çardak (8), askere gitmek için dilekçe verdi.
Gelibolu ilçesinde Sedef ve Serkan Çardak çiftinin kızları Aybilge Çardak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Güneydoğu'da terör örgütlerine karşı verdiği mücadele ile televizyonlarda izlediği asker dizileri sonrası babasına, 'beni askere yazdır' dedi. Televizyonda asker gördüğü zaman ayağa kalkan ve selam veren Aybilge Çardak, ailesiyle birlikte, Gelibolu Askerlik Şubesi'ne verilmek üzere, 'Ben de askere gitmek istiyorum. Bu vatani görevini yapmaya hazırım. Türk milleti için saçımı bile keserim. Ne olur beni de kabul edin' yazılı dilekçe hazırladı. Kızının asker olma hayali ve ısrarları üzerine Çardak ailesi, kızları Aybilge ile dilekçeyi vermek üzere Gelibolu Askerlik Şubesi'ne gitti. Burada askerlik şubesi yetkilileri, bu anlamlı ve özverili davranışından dolayı Aybilge Çardak' a teşekkür etti.
Yetkiliye askere gitmek istediğini, orada vatanı ve bayrağı için savaşmak istediğini söyleyen Aybilge Çardak, "Televizyonda asker abilerimi görmek yerine, onların yanında olmak istiyorum. Bazen onların yaralarını sarar, bazen de onların yerine vatanıma ve bayrağıma göz dikenlerle savaşırım" dedi.
Asker çantasını bile hazırlayan Aybilge Çardak'ın hareketi herkesi duygulandırırken, anne Sedef Çardak, "Kızımın bu hareketine çok şaşırsam da bir o kadar da mutlu oldum. Vatan ve bayrak sevgisi bu yaşta çocuklarımızda olunca, bu vatan bölünmez" dedi.

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