HABER

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Yenipınar Mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi.

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Yenipınar Mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Batuhan'ın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
OTURDUĞU SIRAYI SÜSLEDİLER
Batuhan Artçı'nın okuduğu Korgan İlkokulu'ndaki sınıfında, öğretmenleri oturduğu sırayı süsledi. Sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçekler konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

FOTOĞRAFLI

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü (2)

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Üniversiteli İpek, yurt odasında ölü bulunduÜniversiteli İpek, yurt odasında ölü bulundu
Limandaki geminin üzerine vinç devrildiLimandaki geminin üzerine vinç devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.