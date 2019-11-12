8 yaşındaki Çınar'a otizm teşhisi konulması 6 yıl sürdü

İstanbul'da yaşayan Ayşe Karınca (40) bundan 8 yıl önce oğlu Çınar'ı dünyaya getirdi. Bebeği 3 aylıkken göz teması kurmadığını fark eden anne, bunu ilk yakın çevresiyle paylaştı. Durumu büyüttüğüne dair tepkiler almasına rağmen soluğu hastanede alan anne Ayşe Karınca, kan tahlili, işitme testi ve dilaltı bağı testi yaptırmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadı. Küçük Çınar'a ilk etapta hiperaktivite teşhisi konuldu. Oğlunun yaşıtlarından geri kaldığını fark eden anne, farklı hastanelerin kapısını çaldı. Çınar'ın otizm teşhisi alması ise 6 yaşını buldu. Bu süreçte hem işini hem de evliliğini kaybettiğini belirten anne Ayşe Karınca, "Oğlum 3 aylıkken o farklılığı hissettim. Yerinde duramamasından, sürekli hareketli olmasından dolayı rahatsızlığı olduğu belliydi. Bizim tanıyı almamız 6'ncı yaşını buldu. Çınar, 6 yılı eğitim almadan geçirdi. Hem benim hem de onun için bu süreç çok yıpratıcı oldu" dedi.

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan Ayşe Karınca, henüz 3 aylık bebekken oğlu Çınar'ın otizmli olduğundan şüphelendi. Çınar'a teşhis konulması için tam 6 yıl mücadele eden anne, geç gelen teşhisin ardından oğlu için eğitim sürecini başlattı. Çınar, özel eğitim ardından yıllar sonra 'anne' diyebildi. Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü Nergiz Koçarslan ise otizm teşhisinde yaşanan hatalara dikkat çekerek, aileleri otizmin belirtileri konusunda uyardı.

"ÇEVRENİN DUYARSIZLIĞI BİZİ ÇARESİZLEŞTİRİYOR"

Çevrenin otizmli çocuklara karşı duyarlı olmadığına dikkat çeken anne Karınca, "Çevresel faktörler hala bizi yıpratıyor. Toplu taşımada Çınar bir ses çıkarıyor. Herkes garip garip bize bakıyor. O durumun anlık stresleri oluyor. Sürekli bu durumu yaşıyorum. Yolda yürürken ya da bir AVM'ye girdiğimizde sorun oluyor. Yani sosyalleşmek ikimiz için de çok zor. Bazen yolda yürürken insanları çevirip 'Otizm nedir biliyor musunuz?' Bakın benim çocuğum otizmli, bu çocuklara karşı daha anlayışlı olun demek istiyorum. Çevrenin bilinçsizliğinden dolayı o kadar çaresizim" diye konuştu.

"OĞLUM ARTIK BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Sürecin ebeveynler için çok zor olduğunu dile getiren Karınca, aldığı eğitim sonrası Çınar'daki gelişime dikkat çekerek ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Ailelere süreci kabullenmelerini tavsiye ediyorum. Ben süreci kabullendikten sonra Çınar için bir şeyler yapabildim. Ailelerin süreci kabullenip eğitime başlaması gerekiyor. Evet sosyal hayattan fedakarlık yapıyorsunuz. Uykusuz geceler geçiriyorsunuz ancak bunlar geleceğe yatırım. Tohum Otizm Vakfı'na ilk geldiğimizde Çınar benimle iletişim kurmuyor, bir şeyleri sürekli işaretle gösteriyordu. Cümle kurmuyordu sadece çorba yiyordu. Eğitimden 15 gün sonra Çınar tuvalet alışkanlığı edindi. 15'inci günde yolda yürürken poğaça alıp yemeye başladık. Şu an oğlumla iletişimim çok iyi bana annecim diyor, günaydın diyor beni sevdiğini söylüyor. Bunlar benim için bir hayaldi, daha güzel bir şey olamaz."