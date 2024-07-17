8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı!

Bingö’ün Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Miraç Aksoy adındaki çocuk arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynadıktan sonra eve doğru yol aldı. Yolda giderken bir sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaşması sağlanırken, olay sağlık ekip bildirildi.

KALÇA VE BACAĞINDAN YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun, kalçadan ve bacağından yaralandığı tespit edildi.

8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır