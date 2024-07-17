HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı!

8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı!

17.07.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de 8 yaşındaki çocuk, eve doğru giderken karşılaştığı sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı!

Bingö’ün Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Miraç Aksoy adındaki çocuk arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynadıktan sonra eve doğru yol aldı. Yolda giderken bir sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaşması sağlanırken, olay sağlık ekip bildirildi.

sokak-kopegi1

KALÇA VE BACAĞINDAN YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun, kalçadan ve bacağından yaralandığı tespit edildi.
8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Seyir halindeyken bir anda fırladı! Faciaya ramak kalaSeyir halindeyken bir anda fırladı! Faciaya ramak kala
Anahtar Kelimeler:
sokak köpeği
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunun maliyeti

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunun maliyeti

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

Yer: İsrail! Oğlunu baltayla öldürüp AVM'de meditasyon yaptı

Yer: İsrail! Oğlunu baltayla öldürüp AVM'de meditasyon yaptı

Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim!

'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim!

Galeriden araç aldı, daha eve dönemeden hayatının şokunu yaşadı

Galeriden araç aldı, daha eve dönemeden hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.