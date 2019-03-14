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8 yaşındaki çocuğa üvey anne dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

ADANA'da C.A.A.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da C.A.A. (30) adlı kadının, eşi H.A.'nın ilk evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlunu dövdüğü anlar, çocuğun bakıcısı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından küçük çocuğun boğazını sıkıp kulağını çeken C.C.A. hakkında soruşturma açıldı. Çocuk ise devlet korumasına alındı. Merkez Çukurova ilçesinde oturan H.A., bir süre önce C.A.A. ile evlendi. Velayeti kendisinde olan oğlunu da yanına alan H.A., oğluna bakması için bakıcı tuttu. Üvey oğluna kötü davranan C.A.A., bakıcı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bakıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Görüntülerde C.A.A. karşısında korkudan titreyen küçük çocuğa, "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem, kafanı vura vura kanatırım, çabuk anlat. Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin, bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka babana ne dedin, sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyerek tehdit edip, boğazına sarılıyor. Ardından da çocuğun kulağını çekiyor. Görüntülerde ayrıca, C.C.A.'nın öz çocukları olan biri kız, diğeri erkek 2 çocuk daha bulunuyor. Kadın, üvey oğlunu döverken, küçük kız, "Anne ona vururken bana da vurdun" diyor. C.C.A.'nın "Özür dilerim annecim" demesi dikkat çekiyor. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Küçük çocuk devlet korumasına alınırken, C.A.A. ise gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu dövmediğini iddia eden C.A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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