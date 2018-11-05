8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARKTAKİ TRAFODA ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ SERBEST KALDI
Çekmeköy'de çocuk parkında saklambaç oynarken girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.'nın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında 29 Ekim 2018 tarihinde saklambaç oynamak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
"Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen M.B.A.'nın savcılık sorgusunda, olayın meydana gelmesinden dolayı kusurlu olmadığını söylediği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Savcı, M.B.A.'yı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği, hakimliğin de, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktığı öğrenildi.
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