HABER

8 yaşındaki çocuğun şaşırtan hobisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Muhammet Güler (8) birçok padişah, ünlü devlet adamı, ses ve sinema sanatçısının biyografileri ile 81 ilin plakasını ezbere bilmesiyle kendisine hayran bırakıyor.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Muhammet Güler (8) birçok padişah, ünlü devlet adamı, ses ve sinema sanatçısının biyografileri ile 81 ilin plakasını ezbere bilmesiyle kendisine hayran bırakıyor. Finike'de oturan 8 yaşındaki Muhammet Güler'in hayranlık uyandıran hobisi çevresinde şaşkınlık yaratıyor. 7 yaşındayken, padişahların, ünlü devlet adamlarının, ses ve sinema sanatçılarının biyografilerini araştırmaya başlayan Muhammet Güler, doğum tarihleri, ölüm tarihleri, nerede doğdukları gibi bilgileri ezberledi. Muhammet Güler, Türkiye'deki illerin plakalarını da ezberledi. Satranç oynamayı çok seven Muhammet Güler'i durumu arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Arkadaşlarının akıllarına gelen sanatçıyı sorduğu Muhammet Güler anında cevaplıyor. Kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Ahmet Güler, ev ortamında kardeşine Müslüm Gürses'i sorarken; Muhammet, ünlü sanatçının asıl adının Müslüm Akbaş olduğunu hatırlatıyor. Padişahlardan, devlet adamlarına kadar birçok soruyu yanıtlayan Muhammet, 81 ilin plakalarını da takılmadan söylüyor. 'ARAŞTIRMAYA BAŞLADI' İnşaat işçisi olan baba Ferman Güler, çocuğunun bu yeteneğini ilk defa satranç öğretmeninin fark etmesiyle öğrendiğini ve şaşırdığını belirterek, "2018 yılında 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı kitabım çıktı. O dönem kitabımla beraber sosyal medyada ünlülerin doğum ve ölüm tarihlerini, sanata başlama tarihlerini paylaşıyordum. Sanırım bu da biraz etkiledi çocuğu. Sonrasında ilgi duyarak araştırmaya başladı" dedi. 'ÖNCE KEMAL SUNAL'I ÖĞRENEREK BAŞLADIM' Okula 5.5 yaşında başlayan ve bu yıl 4'üncü sınıfa gidecek olan Muhammet Güler de hobisinin, ikinci sınıfa giderken, 14 Aralık 2017 tarihinde öğretmeninin verdiği ödevle babasının sosyal medya paylaşımlarını takip etmesiyle başladığını anlattı. Muhammet Güler, "İkinci sınıftayken öğretmenimiz bir ödev verdi. Bu ödev, Hababam Sınıfı'ndaki oyunculardan birisinin hayatını araştırmaktı. Ben de akşam olunca babama bu filmin oyuncularını bilip bilmediğini sordum. Bildiğini söyledi. Önce Kemal Sunal'ı öğrenerek başladım. Babamın paylaşımlarını da takip ediyordum. Sonra tarihi kişiler ve sanatçıları araştırmaya başladım" diye konuştu.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Sözen’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepkiSözen’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki
Lahmacun sevenler sınırlarını zorladıLahmacun sevenler sınırlarını zorladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

Savcılık düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde yolu kesip! Terör estirdiler

Terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar!

Eminönü'nde yağıştan etkilenen esnafa 100 bin TL'lik kredi!

İstanbul Valisi açıkladı: 3 yıl ödemeli, 100 bin TL'lik kredi

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.