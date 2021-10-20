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  4. 8 yaşındaki çocuğun 'tehlikeli' eve girme denemesi kötü bitti

8 yaşındaki çocuğun 'tehlikeli' eve girme denemesi kötü bitti

20.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da anahtarı olmayınca evin balkonuna tırmanan çocuk 2. kattan düşerek yaralandı.

8 yaşındaki çocuğun 'tehlikeli' eve girme denemesi kötü bitti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki T.T. adlı çocuk etütten erken çıkıp evine gitti.

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EVDE KİMSEYİ BULAMAYINCA BALKONDAN GİRMEK İSTEDİ

Anne K.T. ise çocuğunu almak için etüt merkezine gitti. Eve erken gelen ve evde kimsenin olmaması üzerine anahtarı olmadığı için eve giremeyen T.T., 2. kattaki evlerinin balkonuna demir boruyu tırmanarak çıkmak istedi.

İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Tırmanıp balkona ulaştığında bastığı atık bu borusu kırılan T.T. ikinci kattan yere düştü. Komşuların olayı fark etmesi üzerine olay 112 ekiplerine haber verildi ve olay yerinde ambulans ve polis sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eve geldiğinde çocuğunun düştüğünü gören anne K.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Samsun
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