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  4. 8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

05.03.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Endonezya'nın Borneo adasında nehirde yüzerken sekiz yaşındaki bir çocuk timsah tarafından tek lokmada yutuldu. Çocuğun acılı babası oğlunu kurtarmak için çaba gösterse de her şey için çok geçti. Ertesi gün yakalanan timsahtan cesedin çıkarılma anı ise yürek burktu.

Dehşete düşüren olay Endonezya Borneo adasındaki nehirde gerçekleşti. Babasıyla nehirde yüzdüğü sırada timsahın bir anda yükselip çocuğu yutması karşısında kimse bir şey yapamadı. Acılı baba, timsahın arkasından yüzdü ancak yetişemedi.

ÇOCUĞUN CESEDİ TİMSAHIN İÇİNDEN ÇIKARILDI

Kutai Timur bölgesindeki yerliler ertesi gün altı metrelik timsahı yakaladı ve içinde çocuğun tek parça halinde cesedini buldular.

AİLENİN FERYADI YÜREK BURKTU

YouTube'da yayınlanan bir videoda, kurtarma görevlilerinin çocuğun cesedinin timsahın midesinden çıkarıldığı an yürek burktu ailesinin izleyip ağladığı görüldü.

Oktavianto nehri çok sayıda timsaha ev sahipliği yapıyor. Ancak insanlar sık sık yıkanmak, su almak ve yemek pişirmek için nehre girmek zorunda kalıyor.

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