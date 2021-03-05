8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

Dehşete düşüren olay Endonezya Borneo adasındaki nehirde gerçekleşti. Babasıyla nehirde yüzdüğü sırada timsahın bir anda yükselip çocuğu yutması karşısında kimse bir şey yapamadı. Acılı baba, timsahın arkasından yüzdü ancak yetişemedi.

ÇOCUĞUN CESEDİ TİMSAHIN İÇİNDEN ÇIKARILDI

Kutai Timur bölgesindeki yerliler ertesi gün altı metrelik timsahı yakaladı ve içinde çocuğun tek parça halinde cesedini buldular.

AİLENİN FERYADI YÜREK BURKTU

YouTube'da yayınlanan bir videoda, kurtarma görevlilerinin çocuğun cesedinin timsahın midesinden çıkarıldığı an yürek burktu ailesinin izleyip ağladığı görüldü.

Oktavianto nehri çok sayıda timsaha ev sahipliği yapıyor. Ancak insanlar sık sık yıkanmak, su almak ve yemek pişirmek için nehre girmek zorunda kalıyor.



