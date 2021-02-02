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8 yaşındaki çocuk dereye düştü, mahalleli kurtarmak için seferber oldu

02.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de arkadaşları ile oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk dereye düştü.

Arnavutköy’de arkadaşları ile oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk dereye düştü. Mahalle sakinleri çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayat mücadelesi devam ediyor.
Arnavutköy Atatürk Mahallesi’nde öğlen saatlerinde arkadaşları ile oyun oynayan 8 yaşındaki Furkan Karaca, yolun hemen kenarında bulunan dere kenarına gitti. Oyunlarına dere kenarında devam eden 3 arkadaştan Furkan Karaca iddiaya göre dengesini kaybederek dereye düştü. Dere içerisinde dakikalarca boğulmamak için çırpınan Karaca’yı kurtarmak isteyen arkadaşları hemen bağırarak yardım çağırdı. Mahalle sakinlerinin dereye koşarak boğulmaktan son anda kurtardığı Furkan Karaca mahalle sakinlerinden birinin otomobili ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye vardığı esnada kalbi durmuş olan Karaca hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata geri döndürüldü. Yapılan müdahalelerin ardından Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Furkan Karaca’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

"Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, duyar duymaz elbiselerimle dereye atladım"
8 Yaşındaki Furkan Karaca’nın derede olduğunu duyan ve yardımına koşan Akif Akkol, “Evimden hastaneye gelmek için çıkmıştım. Baktım ki bahçıvan kadınlar bağırıyor derede çocuk var boğuluyor diye, gittim baktım ki suda kimse yok. Bana suyun çocuğu sürüklediklerini söylediler ben de elbiselerimle hemen suya atladım. Baktım ki suyun içinde sırt üstü bir çocuk var hemen kucağıma aldım ve tepede bekleyen kadınlara verdim daha sonra neler olduğunu hatırlamıyorum. Derenin dibinde demir çubuklar vardı onun üstünden atlayarak dereye girdim. Çok paniktim sadece çocuğu kucağıma alıp kenara verdiğimi hatırlıyorum başka bir şey hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

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