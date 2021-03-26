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8 yaşındaki çocuk yağmur altında tek başına İstiklal Marşı okudu

26.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 8 yaşındaki Zeki Eymen Çelik'in okulunun bahçesine geldiği sırada binada okunduğunu duyduğu İstiklal Marşı'na yağmur altında eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

8 yaşındaki çocuk yağmur altında tek başına İstiklal Marşı okudu

Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çelik, okul bahçesine girince, yağmur nedeniyle, okul binasında İstiklal Marşı okunduğunu duydu.

"Hazır ol"a geçen Çelik, yağmur altında marşa eşlik etti.

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Durumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine gönderdi.

Müdürlük de görüntüyü "İstiklal Marşı'nın sonuna yetişen Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencimiz yağmura aldırmadan tek başına 'hazır ol'da bekleyerek İstiklal Marşı okudu. Öğrencimize anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederiz." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı yağmur Niğde
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