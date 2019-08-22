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8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

BARTIN'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı.

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

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8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

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