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8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 00:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sınıf öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edilen ilkokul öğrencisi için aile suç duyurusunda bulundu. Öğrencinin ailesi kızları için hastaneden darp raporu aldı.

8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

İddiaya göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Hatice Nur Aytekin (8), sınıf öğretmeni L.Y. tarafından derste boğazı sıkılıp havaya kaldırılarak tokat atıldı. Durumu hemşire olan annesi Arzu Aytekin’e anlatan küçük kız ve ailesi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğretmenden şikayetçi oldu.

"KIZIMI BOYNUNDAN TUTUP HAVAYA KALDIRMIŞ, TOKAT ATMIŞ"

Polis merkezinde açıklama yapan anne Arzu Aytekin, kızının sınıf öğretmeninin boynundan tutularak havaya kaldırdığını ve tokat attığını iddia etti. Aytekin, açıklamasında “Benim kızımı boynundan tutmuş havaya kaldırmış ve tokat atmış. Bu öğretmen bu davranışlarını yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, ‘Ailelerinize söylemeyin’ diyormuş. Çocuğun söyledikleri bunlar.” ifadesini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa darp öğrenci öğretmen

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