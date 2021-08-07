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  4. 8 yaşındaki kızı son yolculuğa uğurlanırken, ambulanstan ağlayarak izledi

8 yaşındaki kızı son yolculuğa uğurlanırken, ambulanstan ağlayarak izledi

07.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Simay Çataltepe (8), Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan Derya Çataltepe de kızının cenaze namazını ambulanstan izlerken, “Niye 'yaşıyor' diyerek beni avuttunuz? Meğerse toprağa gidiyormuş” diyerek ağladı.

8 yaşındaki kızı son yolculuğa uğurlanırken, ambulanstan ağlayarak izledi

Manisa’nın Soma ilçesinde dün yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan Derya Çataltepe yaralanırken, kızı Simay yaşamını yitirdi, oğlu Toprak ise yaralanmadan kurtuldu. Yaralı Çataltepe, tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede kaldığı süre içinde Derya Çataltepe’ye kızının öldüğü söylenemedi.

"MEĞER TOPRAĞA GİDİYORMUŞ YAVRUM"

Derya Çataltepeye, kızının acı haberi, cenaze töreninin yapılacağı Çayırova ilçesi Abdal Musa Cemevi'ne getirilirken ambulansta söylendi. Kızının cenaze törenini ambulanstan izleyen Çataltepe, gözyaşları içinde, “Simay yandım. Kırık olsaydı, çıkık olsaydı. Bittim Simay. Herkes bana yalan söyledi. Hepiniz yalancısınız. Niye 'yaşıyor' diyerek beni avuttunuz? Meğerse toprağa gidiyormuş yavrum Simay" dedi.
Sinan Çataltepe ise cenaze namazı öncesi kızının tabutuna sarıldı. Kılınan namazın ardından Simay Çataltepe'nin cenazesi, Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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OTOBÜSÜ GÖRÜNCE "KIZIM BURADAN KURTULAMAZ" DEMİŞ

Oğlunun aramasıyla kazayı öğrendiğini anlatan Sinan Çataltepe, "Sabah 5 gibi oğlum beni arayıp, kaza geçirdiklerini söyledi. Bana, 'Gel annem yaralı ama Simay’ı görmedim' dedi. Ben de gittim. Otobüsü gördüm yolun kenarında, 'Kızım buradan kurtulamaz' dedim. Otobüs gitmiş, yarısı yok. Hastaneye gittim. Eşim orada oğlum orada, kızım yok. Hastane hastane arıyorum. Jandarmanın biri dayanamadı, 'Gel otur, söyleyeceğim ben sana gideceğin yeri' diyerek bana kızımın rahmetli olduğunu söyledi. Ben kesin 'yalandır' dedim. Götürdüler morga, yüzünü gösterdiler. Otobüs frene hiç basmamış. O hızla kamyonu kenara atmış. Rampa çıkıyormuş. Ne kadar hızlı gidebilir? 'Şoför uyumuş' dediler. Uykusuz demek ki. İnsan 5 saatlik yolda nasıl uyur? Aldılar kızımı işte. Kızım gibi bir sürü insanı da aldı” dedi. (DHA)

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