HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber

8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tokat'ta babasının kullandığı minibüsün kapısının açılmasıyla düşen Mehmet Emin Genç (8) hayatını kaybetti.

8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber

Olay, dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde meydana geldi. Kentte esnaflık yapan Hüseyin Genç, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu oğlu Mehmet Emin Genç, düştü. Aracın arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Mehmet Emin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktalarıİşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Öğretmen eşlerin için özür durumu detayı!Öğretmen eşlerin için özür durumu detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!
16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!
Arıza yapan aracını kontrol etmek isterken canından oldu
Arıza yapan aracını kontrol etmek isterken canından oldu
Komşusu kabusu oldu! Arkadaşlık teklifini reddetti diye...
Komşusu kabusu oldu! Arkadaşlık teklifini reddetti diye...
Şekerli çay lekesini anında yok ediyor! İşte o yöntem...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden zanlı hakkında karar verildi
İğrenç olayda yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.