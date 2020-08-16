8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber

Olay, dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde meydana geldi. Kentte esnaflık yapan Hüseyin Genç, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu oğlu Mehmet Emin Genç, düştü. Aracın arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Mehmet Emin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

