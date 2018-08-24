8 yaşındaki Nezif, sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, evlerinin yakınında oyun oynarken, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Nezif Aslan (8), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan Nezif Aslan, dengesini kaybederek, suya düştü. Kanala düştüğünü gören mahallesi sakinleri, küçük çocuğa ulaşamayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen su altı dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu Nezif Aslan'ın yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Nezif Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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