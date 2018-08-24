8 yaşındaki Nezif, sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, evlerinin yakınında oyun oynarken, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Nezif Aslan (8), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan Nezif Aslan, dengesini kaybederek, suya düştü. Kanala düştüğünü gören mahallesi sakinleri, küçük çocuğa ulaşamayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen su altı dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu Nezif Aslan'ın yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Nezif Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum