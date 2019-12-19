HABER

8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu

19.12.2019 12:49 | Son Güncelleme

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu. 22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

  1. Ryan Kaji: 26 milyon dolar
  2. Dude Perfect: 20 milyon dolar
  3. Nastya: 18 milyon dolar
  4. Rhett and Link: 17,5 milyon dolar
  5. Jeffree Star: 17 milyon dolar
  6. Preston Arsement: 14 milyon dolar
  7. PewDiePie: 13 milyon dolar
  8. Markiplier: 13 milyon dolar
  9. Daniel Middleton: 12 milyon dolar
  10. Evan Fong: 11,5 milyon dolar

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Ryan'ın 2016'da yayımladığı bir videosu 1,9 milyar kez izlendi. 5 dakika 56 saniyelik bu videoda Ryan, bahçelerindeki şişme su kaydırağına gizlenmiş plastik sürpriz yumurtaları buluyor.

Listede ikinci sırada yer alan Dude Perfect'te 30'lu yaşlardaki beş arkadaş oyuncaklarla oynuyor.

Altı farklı hesabında 107 milyon abonesi olan beş yaşındaki Anastasia Radzinskaya listeye bu yıl girdi. Anastasia, babasıyla çektiği videolarla tanınıyor.

Serabral palsi (beyin felci) hastası olarak doğan Anastasia annesinin tedavisi sırasında çektiği videolarla üne kavuşmuştu. Rusya'da doğan Anastasia, Florida'da yaşıyor.

'YouTuber'ların çok azı başarılı olabiliyor"

İnternet kültürü üzerine yazılar yazan, "YouTubers" adlı kitabın yazarı Chris Stokel-Walker, Ryan Raji'nin "uç bir örnek" olduğunu belirterek YouTuber olmak isteyenlerin çok azının başarılı olabildiğine dikkat çekti.

Stokel-Walker, BBC'ye "YouTuber'ların yüzde 96,5'i ABD'deki yoksulluk sınırının üstünde bir gelir edemiyor. İçerik üreticilerinin sayısı sürekli artıyor ve rekabet büyüyor" dedi.

Amerikan düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre içinde çocukların olduğu YouTube videoları, yüksek sayıda abonesi olan hesaplardan yayımlanan diğer videolardan ortalama üç kat daha fazla izleniyor.

Yemek yiyerek bir milyon dolar kazanan YouTuber: Blove

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Avustralya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan EdildiAvustralya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
Stokholm şehir merkezinde 16’ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulunduStokholm şehir merkezinde 16’ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya’da 24 saat arayla yeni sıcaklık rekoru kaydedildi

Avustralya’da 24 saat arayla yeni sıcaklık rekoru kaydedildi

Polonya’da on binler yine sokaklarda

Polonya’da on binler yine sokaklarda

Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Erdoğan Ruhani ile görüştü

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.