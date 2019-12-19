8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

Ryan Kaji: 26 milyon dolar Dude Perfect: 20 milyon dolar Nastya: 18 milyon dolar Rhett and Link: 17,5 milyon dolar Jeffree Star: 17 milyon dolar Preston Arsement: 14 milyon dolar PewDiePie: 13 milyon dolar Markiplier: 13 milyon dolar Daniel Middleton: 12 milyon dolar Evan Fong: 11,5 milyon dolar

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Ryan'ın 2016'da yayımladığı bir videosu 1,9 milyar kez izlendi. 5 dakika 56 saniyelik bu videoda Ryan, bahçelerindeki şişme su kaydırağına gizlenmiş plastik sürpriz yumurtaları buluyor.

Listede ikinci sırada yer alan Dude Perfect'te 30'lu yaşlardaki beş arkadaş oyuncaklarla oynuyor.

Altı farklı hesabında 107 milyon abonesi olan beş yaşındaki Anastasia Radzinskaya listeye bu yıl girdi. Anastasia, babasıyla çektiği videolarla tanınıyor.

Serabral palsi (beyin felci) hastası olarak doğan Anastasia annesinin tedavisi sırasında çektiği videolarla üne kavuşmuştu. Rusya'da doğan Anastasia, Florida'da yaşıyor.