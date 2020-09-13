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8 yaşındaki Suriyeli göçmen kız Yunan zulmünü yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Komşu ülke Yunanistan’ın göçmen zulmü bitmek bilmiyor.

Komşu ülke Yunanistan’ın göçmen zulmü bitmek bilmiyor. Bu kez hedeflerinde 8 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Gazin Abdu vardı. İddiaya göre, Yunan hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen Gazin’e ateş açarak, 8 yaşındaki kız çocuğunu ayağından plastik mermiyle vurdu.
Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında 9 kişilik bir Suriyeli aile yakalandı. Türk güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen aileden bir dram çıktı.
Yunan hudut birliklerinin 8 yaşındaki Gazin Abdu isimli Suriyeli kız çocuğunu ayağından plastik mermiyle vurduğu tespit edildi. Talihsiz göçmen kız, Edirne’de tedavi altına alındı.

“Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu”
Gazin’in ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa hayaliyle yola çıktıklarını anlattı. Yunanistan sınırına ailesiyle geldiğini belirten Abdu, “Herkes Avrupa’ya gidiyor, biz de bir şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek dönün dediler. Türk polisi bizi aldı karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu” şeklinde konuştu.
Ayağından yaralanan Gazin Abdu da Türkiye’ye teşekkür etti. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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