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8 yaşındaki Talha, maganda kurşunuyla ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancayla havaya ateş açması sonucu karnına mermi isabet eden Talha Umut Genç (8) ağır yaralandı.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancayla havaya ateş açması sonucu karnına mermi isabet eden Talha Umut Genç (8) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, tabancayı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde, Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. E.A.'nın düğününde, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tabancalarla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, Talha Umut Genç'in karnına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Talha, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Talha Umut Genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
23 BOŞ KOVAN BULUNDU
Öte yandan olay yerinde yapılan detaylı incelemede 23 boş kovan bulan jandarma ekipleri, küçük çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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