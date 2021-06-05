HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 yaşındaki Toprak herkesi yasa boğdu! Koronavirüsü atlattı ama, ağrı sendromundan hayatını kaybetti

8 yaşındaki Toprak herkesi yasa boğdu! Koronavirüsü atlattı ama, ağrı sendromundan hayatını kaybetti

05.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19’a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki Toprak herkesi yasa boğdu! Koronavirüsü atlattı ama, ağrı sendromundan hayatını kaybetti

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç’ın çocukları Toprak Kılınç (8), Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak’ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç’a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

Screenshot_34

Screenshot_35

Screenshot_36

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
10 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı10 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Batman

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.