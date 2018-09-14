8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle aniden fenalaşınca hastaneye kaldırılan Yağmur Saraç (8), tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadele veriyor. Küçük kızın, kalp rahatsızlığından daha önce de baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Olay, 9 Eylül Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Körfez Kent Konutları'nda meydana geldi. Evde bir anda fenelaşan Yağmur Saraç, bayıldı. Saraç'ın bayıldığını gören aile fertleri, panik halinde komşulardan yardım istedi. Nefes almakta zorlanan küçük çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Saraç'ın boynunda morluklar tespit edildi. Küçük kızın boynundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, hastane polisine haber verdi. Polis ekipleri, aile fertlerinin ifadesini aldı.

Tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yağmur Saraç'ın, daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi. Küçük kızın boynundaki morluklara ise taktığı saç bandının neden olduğu öne sürüldü.

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