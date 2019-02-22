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8 yavrusu olan köpek silahla vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan Demirci kendisine ait dişi köpeği hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

8 yavrusu olan köpek silahla vurularak öldürüldü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan Demirci kendisine ait dişi köpeği hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Demirci, yaptığı incelemede köpeğinin silahla vurulduğunu gördü. Yeni doğan 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle Demirci, komşusu C.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavrularını emziren anne köpeğin öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri yavrularının hayatta kalabilmesi için mama desteği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8 yavrusu olan köpek silahla vurularak öldürüldü

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