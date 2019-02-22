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8 yavrusu olan köpek tüfekle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni doğum yapan ve 8 yavrusu bulunan köpek, tüfekle vurularak öldürüldü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni doğum yapan ve 8 yavrusu bulunan köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Sahibi Kaan Demirci, köpeği öldürdüğü iddiasıyla komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu.
Olay, Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden Kaan Demirci, sokakta yaşarken bulup sahiplendiği 'Mix' cinsi köpeğini 18 Şubat'ta bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde buldu. Demirci, yeni doğum yapan ve 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü iddiası ile komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince ifadesi alınan C.Y., köpeği kendisinin vurmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Köpeğin öldürülmesine hayvanseverler de tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, 8 yavrunun hayatta kalabilmesi için bakım desteği vereceklerini, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca 8 yavru için ise bir süt anne bulunduğu belirtildi.

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