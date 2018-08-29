8 yıl beklediği böbreğe bayramda kavuştu

Böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın üç günü diyalize girmek zorunda kaldığını ifade eden Yaylacı, hastalığının üzerinde oluşturduğu stresten kurtulmak için doktor kontrolünde her gün bir saat spor yaptığını anlattı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen böbrek nakli sonrasında sağlığına kavuşan Erdal Yaylacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyaliz sürecinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çankırı'da yaşayan Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli astsubay Erdal Yaylacı, 11 yıl böbrek yetmezliği ile mücadele etti. Yaylacı, 8 yıl diyalize girdikten sonra Kurban Bayramı'nın ilk gününde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişiden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.

"Sabaha karşı telefonum çaldığında önce telefonun alarmı zannettim. Geç saatte telefon gelince tedirgin oldum ve kötü bir haber alacağımızı düşündüm. Doktorumuz böbrek bulunduğunu ve iki saat içinde testlerin yapılması için hastanede olmamız gerektiğini söyledi. O an nasıl yola çıktık, iki saat içinde hastaneye nasıl geldik hayal gibi hatırlıyorum. Yolda gelirken de bana nakil yapılacağını hiç düşünmedim. Öncelik ağır hastalarındır diye düşünüyordum ama doku kime uygunsa ona veriliyormuş. Bekleyen hastaları da görünce bana uymaz diye düşünmüştüm. Allah herkese nasip etsin. Bu bayram benim için çok farklı oldu. Bayramda nakil olmasaydım, Kurban Bayramı'nın ikinci günü diyalize girecektim."

- "Nakil hastamızın bordo bereli olması bizi çok mutlu etti"

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram sabahı organ bağışından haberdar olduklarını ve nakil ekibinin hemen hazırlıklara başladığını anlattı.

Bayram sabahı erkenden hastaneye geldiklerinde dört aday hastanın olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti: