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  4. 8 yıl önce Ankara'da çalınan araç Suriye'de bulundu! İçinden bakın neler çıktı

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç Suriye'de bulundu! İçinden bakın neler çıktı

08.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2013 yılında çalındığı belirlenen bir araç, içerisinde 9 mülteci ve 7 bin 500 paket kaçak sigarayla birlikte Suriye-Türkiye sınırında jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan çalıntı araca, sahte askeri plaka takıldığı ortaya çıktı.

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç Suriye'de bulundu! İçinden bakın neler çıktı

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı Öncüpınar Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, sınır hat yolunda sahte askeri plaka takılmış bir aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Aracın, sazlık su kanalına düştüğü ve araçta sigara bulunduğu yönünde verilen ihbara Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gitti. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, aracın Suriye tarafından gelerek hudut hat yoluna girdiği ve Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından fark edilince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hat yolu yanında bulunan su kanalına düştüğü tespit edildi.

SAHTE ASKERİ PLAKA TAKILAN ARAÇTAN 9 MÜLTECİ İLE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Ekiplerin, araçta ve çevresinde yaptığı kontrollerde, 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Aracın arka kasasında ise çeşitli markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araç ile ilgili yaptıkları sorgulamada aracın 2013 yılında Ankara’dan çalındığı ve çalıntı kaydının olduğunu tespit etti. Araca sahte askeri plaka takılması ise dikkat çekti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Ankara
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