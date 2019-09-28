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8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Ahmet Yıldız (69), 8 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Ahmet Yıldız (69), 8 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Yıldız, 11 yıl böbrek taşı nedeniyle tedavi gördü. İlaç ve tedavilerle hayatına devam eden Yıldız'ın böbrekleri 8 yıl önce iflas etti ve diyalize girmeye başladı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne böbrek nakli için başvuru yaptı. Sıra bekleyen Ahmet Yıldız’a 7 kere böbrek çıktı. Ancak doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Nisan ayında Yıldız'a bir daha böbrek çıktı. Bu sefer de o dönemde kullandığı ilacın etkisi olan yüksek kanama sebebiyle yakınları organ naklini kabul etmedi.

Yıldız’a, nakil için beklediği haber Bursa’dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin yakınları organlarını bağışladı. Yapılan doku ve kan uyumu testlerinin ardından 4 Eylül günü gerçekleştirilen ameliyatla 8 yıldır diyalize bağlı kalan Ahmet Yıldız, gerçekleştirilen başarılı bir böbrek nakliyle tekrar sağlına kavuştu.

Türkiye’de böbrek taşı hastalığının sık görüldüğünü belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, “Bu sefer kan sulandırıcı kullanmadığı için ve doku testleri uyumlu geldiği için o gece böbrek naklini yaptık. O geceki sevinci herkesin görmesini isterdim. Çocuklar gibiydi. Ağzı kulaklarına varıyor desem yeridir. Çok mutlu oldu. İki kere piyango vurmuş gibi oldu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Günlük idrar çıkışı 3.5 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyonları normale geldi. Özellikle sinsi böbrek taşları, hasta fark etmeden zaman içinde böbreklerin çürümesine sebebiyet veriyor. O yüzden böbrek taşı olan kişilerin böbrek taşlarını yıllık olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine büyüyebilirken, hiçbir ağrı yapmadan böbreği çürütebiliyor. Gelişen teknoloji ile artık böbrek taşları için çok büyük ameliyatlar gerekmiyor. Küçücük deliklerden böbrek taşını tamamen temizlemek mümkün. O yüzden taşı olan hastaların yılda bir kere bu kontrolden geçmeleri böbrek sağlığı açısından oldukça önemlidir” dedi.

Böbrek nakliye 8 yıl sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Yıldız ise, “Vücudumda hiçbir şey yoktu. Ağzımda tat yoktu. Bir güzel insan olduğumu anladım. Aynı gençliğim geldi. İdrar kokusu geldi. Vücudumda bir koku yoktu. Bembeyaz köpük geliyordu. O da sızlaya sızlaya, 2 kat kıvranıyordum" diye konuştu.

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