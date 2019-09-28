8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Ahmet Yıldız (69), 8 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Yıldız, 11 yıl böbrek taşı nedeniyle tedavi gördü. İlaç ve tedavilerle hayatına devam eden Yıldız'ın böbrekleri 8 yıl önce iflas etti ve diyalize girmeye başladı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne böbrek nakli için başvuru yaptı. Sıra bekleyen Ahmet Yıldız’a 7 kere böbrek çıktı. Ancak doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Nisan ayında Yıldız'a bir daha böbrek çıktı. Bu sefer de o dönemde kullandığı ilacın etkisi olan yüksek kanama sebebiyle yakınları organ naklini kabul etmedi.

Yıldız’a, nakil için beklediği haber Bursa’dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin yakınları organlarını bağışladı. Yapılan doku ve kan uyumu testlerinin ardından 4 Eylül günü gerçekleştirilen ameliyatla 8 yıldır diyalize bağlı kalan Ahmet Yıldız, gerçekleştirilen başarılı bir böbrek nakliyle tekrar sağlına kavuştu.