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  4. 8 yıldır aranan Asım, babası tarafından baltayla öldürülüp avluya gömülmüş

8 yıldır aranan Asım, babası tarafından baltayla öldürülüp avluya gömülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Amasya'da 8 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Sucu'nun (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın çapraz sorgusunda suçunu itiraf eden baba Asım Sucu (61) kendisi ve eşini döven oğlunu baltayla başına vurarak öldürüp önce evinin avlusuna, 3 yıl sonra da köy mezarlığına gömdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Asım Sucu tutuklandı, eşi Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Bağlarüstü köyünde, 27 Mayıs 2012'de ortadan kaybolan Ahmet Sucu için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Köyde başlatılan arama çalışmalarında Sucu'ya ait bir iz bulunamadı. Babası Asım Sucu oğlunu soranlara, 'Başını alıp gitti' yanıtı verdi. Jandarma ekipleri 8 yıl aradan sonra kayıp genç dosyasını yeniden ele aldı, özel bir ekip soruşturma için görevlendirildi. Köyde araştırma yapan ekipler, kayıp gencin babası Asım ile annesi Ş.S. ve 2 kardeşini çapraz sorguya aldı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Asım Sucu sorguda oğlu Ahmet Sucu'nun kendisi ve annesini sürekli dövdüğünü söyledi. Sucu, olay günü annesini dövdüğü sırada müdahale etmek isterken bir anlık öfkeyle başına baltayla vurduğu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Sucu, oğlunun cansız bedenini ise evin avlusunda kazdığı çukura gömdüğü anlattı. 3 yıl önce eşi Ş.S.’nin, oğlunun babaannesi ve dedesinin yanında mezarlığa gömülmek istediğine dair rüya gördüğünü anlatan Ahmet Sucu, avludan çıkardığı cesedi, koyduğu çuvalla köy mezarlığında kazdığı çukura gömdüğünü söyledi.

MEZARLIK KAZILDI

Jandarmanın çapraz sorgusunda cinayeti itiraf eden Asım Sucu ile eşi Ş.S. gözaltına alındı. Asım Sucu, jandarmanın güvenlik önlemleri altında köy mezarlığına götürüldü, oğlunun cesedini gömdüğü yeri gösterdi. İş makinesiyle mezarlıkta yapılan kazıda Ahmet Sucu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Mezardan çıkarılan kemikler DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABA TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan Asım Sucu ile eşi Ş.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Asım Sucu tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Sucu'nun ifadelerine başvurulan kardeşleri A.S. ile E.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

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Amasya ahmet sucu asım sucu

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