HABER

8 yıldır aranan 'Hayalet' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı Esenyurt'ta rezidans dairesinde gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı Esenyurt'ta rezidans dairesinde gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yıldır aranan siber dolandırıcılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlar ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 'Hayalet' lakabını kullanan 43 yaşındaki şüpheli Ceyhun Tayar'ın kaldığı yeri belirleyerek operasyon yaptı. Şüpheli Ceyhun Tayar'ın Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yaşadığını belirleyen ekipler, 8 Ocak'ta yaptığı baskında Tayar'ı gözaltına aldı. 117 SUÇTAN ARANIYORDU Ceyhun Tayar'ın yapılan geniş çaplı sorgulamasında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sebebiyle dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Görevli memura mukavemet', 'Mala zarar verme', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 117 arama kaydı ve bazı suçlardan ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNEDİRLDİ Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri 11 Ocak'ta tamamlanan Tayar, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhun Tayar çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERCici annesine sarıldıCici annesine sarıldı
8 yıldır aranan 'Hayalet' yakalandı8 yıldır aranan 'Hayalet' yakalandı
Bakan Soylu: Belediye gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayızBakan Soylu: Belediye gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.