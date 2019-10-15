8 yıldır kayıp sanılan ziynet eşyaları yorgancıda ortaya çıktı

"Çuvallardan birini açtığımda yün içinde sarılı bir poşet gördüm." diyen Karaahmetoğlu, şöyle devam etti:

Emekli infaz koruma memuru olan yorgancı Alaattin Karaahmetoğlu, AA muhabirine, kendisine teslim edilen yün çuvalını, işleri yoğun olduğu için bir hafta sonra açtığını söyledi.

Aradan geçen sürenin ardından Er çiftinin yorganını yapmak için teslim aldığı yün çuvalını açan Karaahmetoğlu, yünlerin içinden ziynet eşyaları çıkınca durumu polise bildirdi. Polis, iş yerine çağırdıkları Er çiftine ziynet eşyalarını tutanakla teslim etti.

SİNOP (AA) - HALİT GÜMÜŞ - Sinop'ta yorgan yapması için evdeki yün dolu çuvalı yorgancıya veren çift, 8 yıldır kayıp sandıkları ziynet eşyaları çuvaldan çıkınca şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.

"Poşeti açtığımda kutuların içinde ziynet eşyalarının olduğunu fark ettim ve durumu derhal emniyet yetkililerine bildirdim ve emniyet yetkilileri hemen iş yerime geldi. Gerekli bilgileri alan polis, Er çiftine ulaşarak iş yerime gelmesini sağladı. İş yerime gelen yaşlı çift ziynet eşyalarını görünce önce şaşırdı ardından büyük sevinç yaşayarak teşekkür etti."

- "8 yıl önce saklamış ve nereye koyduğumuzu unutmuştuk"

Ziynet eşyalarını tutanakla teslim alan Ahmet ve eşi Şükran Er ise ziynet eşyalarının 8 yıldır kayıp olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ahmet Er, "Maddi değerinin yanı sıra manevi değeri büyük olan hatıralarımızı 8 yıl önce saklamış ve nereye koyduğumuzu unutmuştuk. Şimdi çok mutluyuz ve şaşkınız. Bulunması bizim için büyük bir sürpriz oldu. Çok duyarlı esnaflarımız var. Buradan, hatıralarla dolu ziynet eşyalarımızı teslim eden ve bize dürüstlük örneği sergileyen Alaattin ustaya çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

