HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 yıldır kayıptı! Öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

8 yıldır kayıptı! Öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

04.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
8 yıldır kayıptı! Öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olarak aranan Akif Demir'in (38) para meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, Demir’i otomobilde öldürüp, cesedini uçurumdan attıklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde tesisatçılık yapan Akif Demir'in kızı, 6 Ağustos 2013 tarihinde polise başvurup babasına ulaşamadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuçsuz kaldı. Ailesi de Demir'in yurt dışına gittiğini düşündü.

Kayıp ve faili meçhul dosyaları tekrar açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir’in dosyasını yeniden ele aldı. Titiz bir soruşturma yürüten ekipler, Demir'in o dönemdeki banka hesaplarını inceledi, borçlu ve alacağı olduğu kişileri araştırdı. Ekipler, Demir'i tanıyanların ifadelerine başvurarak tartıştığı ya da arasının bozuk olduğu kişilerin listesini çıkardı. Yapılan araştırmalarda C.M. (30) ve H.Ö. (40) isimli kişiler, şüpheli olarak değerlendirildi.
Polis ekipleri, dün gece Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan ilk sorgularında Akif Demir'i para meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Akif Demir ile tartıştıklarını ve Kızderbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araç içerisinde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini Aktoprak mevkiindeki uçurumdan attıklarını söyleyen şüpheliler, bölgeye götürülerek yer göstermesi yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. H.Ö.'nün evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen C.M. ve H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Hastaneye yolcu taşırken hastanelik oldularHastaneye yolcu taşırken hastanelik oldular
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Hastaneye yolcu taşırken hastanelik oldular

Hastaneye yolcu taşırken hastanelik oldular

Ümraniye'de dehşet! Sokakta tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

Sokak ortasında dehşet! Önce eşini sonra kendini vurdu

Önce taciz, sonra darp! Annesinin sevgilisi genç kıza kabusu yaşattı

Her satırı korkunç! Annesinin sevgilisi genç kıza kabusu yaşattı

Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı

Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı

Fotoğraf çektirirken bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

Fotoğraf çektirirken bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

Bursa'da kayıp kız alarmı: Fotoğrafı 81 ile gönderildi

Bursa'da kayıp kız alarmı: Fotoğrafı 81 ile gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.