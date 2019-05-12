8 yıllık annelik özlemi son buldu

35 yaşındaki anne Ayşe Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Demirci, "Son hamileliğimde hiçbir sıkıntımız yoktu. Tansiyon hastası olduğum için doktorlar 'Gününden önce doğabilir' dediler ama onlar da 25 haftalık doğabileceğini düşünmüyorlardı. Diğer bebeğim gibi kızımı da kaybedeceğimi düşünüyordum, çok korktum çünkü çok küçüktü." dedi.

Demirci, doktorların kızı için "Yüzde bir ihtimalle yaşayabilir" dediklerini ifade ederek, "O, çok dirençli bir bebekti. Bugünlere kadar geldi. Geçen süreç çok zor. Prematüre nedir bilmiyorduk. İnternetten araştırıp öğrendim. Bu olayı yaşayan annelerin hikayelerini okudum ve kendimi cesaretlendirdim." diye konuştu.

Yaşadıklarından, dua ve sabrın ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Demirci, "Allah'a dua ettim ve mucizemi bize verdi. O kuvözdeyken ne lohusalığımı ne doğumumu ne de anneliğimi yaşayabildim. Her şey yarımdı ta ki onu kucağıma alana kadar." ifadesini kullandı.

Demirci, bebeğini ilk kez kucağına aldığı zaman anneliğin ne demek olduğunu öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti: