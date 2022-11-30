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8 yıllık husumetin ardından işlenen cinayetin görüntüleri kan dondurdu! Aracından inememiş

30.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 8 yıl öncesine dayanan aracına yol verme tartışmasından dolayı aralarında husumet bulunan İsa Demirci’nin, Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı. Eşi ile aracına binen İsa Demirci’nin kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.’nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü. Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken, adli sürecinin ardından dün müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8 yıllık husumetin ardından işlenen cinayetin görüntüleri kan dondurdu! Aracından inememiş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşen olayda seyyar halı satıcısı olan İsa Demirci (32) ile 8 yıl öncesinden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye ateş etti. Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

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KURŞUNLARIN HEDEFİ OLURKEN ARACINDAN İNEMEDİ

Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu. Eşi ile aracına binen İsa Demirci’nın kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.’nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü.
Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken, adli sürecinin ardından dün müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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*İsa Demirci

(İHA)

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