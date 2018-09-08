HABER

80 bin kişi alınacak!

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.09.2018 04:39 | Son Güncelleme

Okulların açılmasıyla birlikte ‘Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 80 bin kişi okullarda işe alınacak. İŞKUR üzerinden başvuracak bu kişiler okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışacak. İş için başvuranlara aylık asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.

80 bin kişi alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte ‘Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 80 bin kişiyi işe alacak. Bu kişiler okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘100 Günlük İcraat Programı’nda ilan ettiği en önemli projelerden biri hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı okul yaşamının huzuru, güvenliği ve sağlığı için el ele verdi. Üç bakanlık arasında imzalanacak ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek’ işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak.

HİJYENİK EĞİTİM

Ayrıca okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak. TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz” dedi. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim yılı süresince devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.

TOPLUM YARARINA PROGRAMI NEDİR?

Türkiye’nin istihdam kurumu olan İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor. (STAR)

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!
'Helikopter ebeveynlik' çocuğun okul başarısını olumsuz etkiliyor'Helikopter ebeveynlik' çocuğun okul başarısını olumsuz etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toplum Yararına Çalışma Programı İŞKUR Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı

ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!

LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!

Teşvik sonuçları 2018 açıklandı! Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

Teşvik sonuçları 2018 açıklandı! Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.