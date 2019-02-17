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80 bin liralık kabloları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bursa’da yaklaşık 80 bin lira olduğu tahmin edilen bin 500 metrelik elektrik kablolarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Gencali Mahallesinde meydana geldi.

80 bin liralık kabloları çaldılar

Bursa’da yaklaşık 80 bin lira olduğu tahmin edilen bin 500 metrelik elektrik kablolarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Gencali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yenileme çalışmalarını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar, kabloları alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, yaklaşım 80 bin liralık bin 500 metrelik kablonun çalındığı tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleli güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

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