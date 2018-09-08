HABER

80 bin liralık telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de telefonla aradıkları Feride T.'nin 80 bin liralık ziynet eşyasını alıp, dolandıran 2 kişi, ziynet eşyalarını Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde satmak istedikleri kuyumcuda suçüstü yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

80 bin liralık telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA) - DENİZLİ'de telefonla aradıkları Feride T.'nin 80 bin liralık ziynet eşyasını alıp, dolandıran 2 kişi, ziynet eşyalarını Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde satmak istedikleri kuyumcuda suçüstü yakalanıp, mahkemece tutuklandı.
Denizli'de oturan Feride T.'yi telefonla arayanlar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Feride T.'nin ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, polis, telefon numarası kayıtlarından şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduğunu belirlediği dolandırıcıları, takibe alıp, girdikleri kuyumcuda ziynet eşyalarını satmak isterken suçüstü yaptı. Polis, şüpheliler S.T. ve İ.T.'yi gözaltına alırken, yanlarındaki ziynet eşyalarına el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve İ.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI

80 bin liralık telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Lastik botta 11'i çocuk 37 kaçak yakalandıLastik botta 11'i çocuk 37 kaçak yakalandı
Otomobil, Munzur Çayı'na uçtu: 1 ölü,  3 yaralıOtomobil, Munzur Çayı'na uçtu: 1 ölü,  3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.