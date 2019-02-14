80 binde 1 görülen mucize! Amniyotik kesede doğan bebeğin inanılmaz anları

Amniyotik kese, bebeği rahimde tutan sıvıyla doludur; akciğerlere, sindirim sistemine ve kas-iskelet sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

Plasenta zarlarının meydana getirdiği ve bebeğe oksijen sağlayan bu kese doğumdan önce yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır.

Ancak, bebek Noah kafasını çevreleyen kese ile doğunca ortaya olağanüstü bir görüntü çıktı. Neyseki bu durum tamamen zararsızdı.

Brezilya'nın Vila Velha şehrinde yaşanan 80 binde 1 görülen bu doğum mucizesi sosyal medyanın en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu.

3 kilo 400 gr ağırlığında doğan Noah'ın sağlık durumuysa gayet iyi.

34 yaşındaki anne Monyck Valasco,'' Doktorların ve hemşirelerin yüz ifadelerini anlamaya çalşıyordum. Çok heyecanlılardı. Yüzlerine bakıyor, korkuyordum. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordum. Ancak bu doğum anının tarifsiz olduğunu, yaşadığım şeyin bir mucize olduğunu söylediler. Dünyanın dört bir yanından insanlar şimdi bebeğimin fotoğrafını paylaşıyor. Gerçekten bir mucize'' diye konuşuyor.

AMNİYOTİK KESE NEDİR?