80 deveden oluşan azgın sürü, üç Rus köyünü "istila etti"

İki hörgüçlü hayvanlar çitleri yıkmak, bahçeleri çiğnemek, su ve doğalgaz borularına zarar vermek ve ağaçları meyvesiz bırakmakla suçlanıyor.

Astrahan bölgesindeki köylüler, azgın sürüden evlerinden çıkamayacak kadar çok korktuklarını dahi iddia etti.

Interfax haber ajansına konuşan köy sakini Yelena Bakhtemyeva şunları söyledi:

Eğer doğrudan gözlerinin içine bakarsanız (...) hayvan sizi kovalıyor ve kaçmak zorundasınız. Bir sürü geçtiğinde, yolundaki her şeyi silip süpürüyor.

Yetkililer, develerin eski sahibi olan 83 yaşındaki Yuri Serebryakov'un onlara bakamayacak kadar yaşlandığı için bu hayvanları serbest bıraktığını ifade etti.

Develerin davranışlarının sorumluluğunu almayı reddeden Serebryakov, bunun yerine hayvanların her birini yaklaşık 6 bin 300 Türk lirası karşılığındaki bir tutara satmaya çalışıyor.

Rusya devletine ait ulusal televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Serebryakov, develeri bir hayvanat bahçesine teslim etmesi gerektiğinin söylenmesinin ardından şöyle dedi: Onları bedavaya vermeyeceğim. Bunun için artık çok geç.