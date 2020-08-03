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80 deveden oluşan azgın sürü, üç Rus köyünü "istila etti"

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Bölgede yaşayanlara göre, yaşlı sahiplerinin serbest dolaşmalarına izin verdiği 80 deve üç Rus köyünü "istila etti."

80 deveden oluşan azgın sürü, üç Rus köyünü "istila etti"

İki hörgüçlü hayvanlar çitleri yıkmak, bahçeleri çiğnemek, su ve doğalgaz borularına zarar vermek ve ağaçları meyvesiz bırakmakla suçlanıyor.

Astrahan bölgesindeki köylüler, azgın sürüden evlerinden çıkamayacak kadar çok korktuklarını dahi iddia etti.

Interfax haber ajansına konuşan köy sakini Yelena Bakhtemyeva şunları söyledi:

Eğer doğrudan gözlerinin içine bakarsanız (...) hayvan sizi kovalıyor ve kaçmak zorundasınız. Bir sürü geçtiğinde, yolundaki her şeyi silip süpürüyor.

Yetkililer, develerin eski sahibi olan 83 yaşındaki Yuri Serebryakov'un onlara bakamayacak kadar yaşlandığı için bu hayvanları serbest bıraktığını ifade etti.

Develerin davranışlarının sorumluluğunu almayı reddeden Serebryakov, bunun yerine hayvanların her birini yaklaşık 6 bin 300 Türk lirası karşılığındaki bir tutara satmaya çalışıyor.

Rusya devletine ait ulusal televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Serebryakov, develeri bir hayvanat bahçesine teslim etmesi gerektiğinin söylenmesinin ardından şöyle dedi: Onları bedavaya vermeyeceğim. Bunun için artık çok geç.

Bölge savcılığı şu anda Oranzherei, Fyodorovka ve Ninovka köylerindeki "develerin yasadışı otlatılmasıyla" ilgili şikayeti soruşturuyor.

TASS haber ajansına konuşan bir savcılık sözcüsü şunları ifade etti:

İlk olarak bir deve yetiştiricisinin hayvancılığı bıraktığını saptandı. Diğer durumlar, savcının incelemesi ve çiftlik hayvanlarının bakımıyla otlatılmasını düzenleyen yasalara uygunluk denetimi sırasında açıklığa kavuşacak.

Ikryaninsky bölgesinin başındaki Natalya Butuzova, yetkililerin hâlâ kendi tabiriyle "develerin işgaliyle" nasıl baş edeceklerini çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Butuzova şunları söyledi:

Onları nakletmek başlı başına bir iş. Bilhassa başka birinin malı oldukları için onları vurmak imkansız.

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