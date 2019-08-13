80 hektarlık ormandaki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

VALİ VE ORMAN GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını yerden ve havadan yaklaşık 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken, Orman Genel Bekir Karacabey ise yangının çıkış nedenlerinin araştırıldığını söyledi.

Tavşanlı ilçesine 35 kilometrede mesafede Eğriöz köyü Değirmendere mevkiinde dün akşam 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına önce civar köylerde oturanlar müdahale ederken, alevlerin yayılması üzerine Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik gibi illerin Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazöz ve dozerlerle destek verildi. Arazözlerin yangına müdahale etmesi için ormanda yeni yollar açıldı. Beş helikopterde havadan yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 16 saat süren yangınla mücadele sonucu rüzgarında etkisini yitirmesiyle sabah saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Helikopterler havadan soğutma çalışmasına başladı. Orman yangınında yaklaşık 80 hektarlık karaçam ağaçları zarar gördü.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmasının başladığını açıkladı. Türkiye’de bir günde meydana gelen 27 yangından en büyüğünün Tavşanlı ilçesinde yaşandığını kaydeden Vali Toraman, “Gece boyunca bütün ekiplerimiz çok büyük bir gayret ve fedakarlıkla yangın mahallinin tamamına yayılarak söndürme faaliyetlerini kesintisiz sürdüler. Yangın etkisini gece boyunca hissedilir derecede düşürerek sabaha ulaştık. Sabah günün ağarması ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nün yönlendirdiği 8 tane helikopterle havadan da yapılan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Şuanda ekiplerimiz sahada soğutma çalışmalarına devam ediliyor ve yangını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz'' dedi.

Yangının yayılmadan kontrol almasının sevindirici olduğunu anlatan Vali Toraman, “Çok şükür tamamen yayılmadan genişlemeden kontrol altına alınmış oldu. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Riskli bir dönemdeyiz, dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu tip hadiselerle karşılaşıyoruz. Tahminimiz 80 hektar alanda olduğu yöndeydi ama arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bu alanda yanmayan bölümlerde var. Yanan kısımlar zannediyorum daha düşük bir hektara tekabül ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamı bittikten sonra daha kesin bir şekilde bilgi verebileceğiz. Malumunuz helikopterler gece olduğunda müdahale edemiyorlar yerden müdahale etmeye devam edildi ama tabi sabahla birlikte hava desteğini de alınca çok kısa bir sürede kontrol altına alındıö şeklinde konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: 1 GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapacaklarını belirterek, “Yangınların çıkış sebebi ile alakalı şuan için tam tespit tamamı için yok. Bir tanesi tarla temizliği yaparken başladı. Onun dışında sebepleri araştırılıyor. Bu tabi bir günde 27 ayrı yerde yangın olması hele ki böyle hava şartlarının kritik olduğu dönemde hava sıcaklıkları, yüksek nem oranının düşük olması bunlar orman yangınları açısından en büyük riskli durumu ortaya çıkartıyor. Ancak şuan itibariyle 27 yangının 27 incisi buydu, kontrol altına alındı. Bu kadarlık bir alanda bu kadar kısa sürede yangını kontrol altına almak hakikaten çok büyük özverili çalışma ile ortaya çıktıö dedi.

‘YANGINA 13 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİK’

Yangınların yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğu anlatan Karacabey, şunları söyledi:

“Burada en önemli şey aslında yangının çıkmasını önleyebilmek, bu da insanların elinde. Çünkü yangınların yüzde 90 insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde yangınların çıkmasını engelleyebiliriz. Yangını erken haber verirlerse erken müdahale edilir. Buradaki yangına da 13 dakikada ekiplerimiz müdahale ettiler ve bu sayede tutuldu. Çok özverili çalışma sayesinde çok büyük orman alanlarının felakettin kurtarmış olduk. Bu yangınların hepsi çok büyük çaplı yangın değil, buradaki yangın içlerindeki en büyük yangındı alan olarak. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediliyor. Soğutma çalışmalarının sonunda hassa ölçümlerle net rakamı çıkartmış olacağız.''

Görüntü Dökümü

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-Dozer ve arazözler

-Yanan ağaçlar

-Helikopterlerin söndürme çalışması

-Muhabir Engin Özmen’in anonsu

-Ekiplerin soğutma çalışması

-Havadan yanan alanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-

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