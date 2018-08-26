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80 kazan keşkek dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, bu yıl 736'ncısı düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, yaklaşık 20 bin kişiyi biraraya getirdi.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, bu yıl 736'ncısı düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, yaklaşık 20 bin kişiyi biraraya getirdi.

Cuma Mahallesi, Dedebağ Yaylası'nda, Cuma Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, 80 kazan keşkek dağıtıldı. 1300 kilo et ve 1300 kilogram buğday kullanılarak hazırlanan yaklaşık 5 ton keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, 1 ton biber turşusu ile 10 bin adet ekmek de dağıtıldı. Keşkek dağıtım noktasında 100-150 metrelik uzun kuyruklar oluştu.

736'ncısı Dedebağ Keşkek Hayrı'na Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte, kazanın başına geçen Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile birlikte keşkek dövdü.

Etkinlikte mevlit de okutuldu. Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan, "Bu yıl 736'ncısını düzenlediğimiz Dedebağ Keşkek Hayrı'na, ülkemizin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında bulunan bütün Karacasulular'dan destek geldi. Bugün de hayra katılmak için Almanya'dan ve ilçe dışından çok sayıda misafirimiz burada Dedebağ'da yerlerini aldı. Geleneksel olarak yaptığımız keşkek hayrımızın daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılımın her geçen yıl çoğalarak artması bizleri sevindiriyor" dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da etkinlikteki konuşmasında, "Bu keşkek hayrı, insanların omuz omuza birlikte çalışarak ortaya koydukları bir emeğin ürünü. Bu çok önemli. Manevi olarak çok güçlü bir atmosfer var. Binlerce insan sakin, huzurlu kavgasız bir şekilde burada keşkeklerini tadıyor. Bu da buranın atmosferinden kaynaklanıyor. Burada gördüğünüz gibi birlik ve beraberliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. Bu Dedebağ Keşkek Hayrı geleneği yaşatılmalıdır. Ben de Karacasu ilçesinin tanıtılması için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, iki sevinci birden yaşadıklarını belirterek, "Bugün aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin de yıl dönümü. Bizler bugün çok sevinçliyiz. Nedeni ise Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılımın artması. Ben şimdiden gelecek yıl düzenleyeceğimiz 737'nci keşkek hayrımıza da vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise etkinlik ile paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergiledikleri söyledi. Başkan Büyükyapıcı, etkinliğin dışından da rağbet görmesinin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

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