80 kilo eroini İstanbul'a götüren 1'i İranlı kadın, 2 şüpheli tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilerek İstanbul'a götürülmek istenen 80 kilo eroini ele geçirdi. Operasyonda, 1'i İran uyruklu kadın olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarati çalışmalar sonucunda, İran plakalı otomobille 2 kişinin yurt dışından getirilen eroini İstanbul'a götürdüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin TEM yolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde yaptıkları operasyonda otomobil durdurularak; İran uyruklu D.K adlı kadın ve S.R isimli erkek gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen otomobilde narkotik köpeği 'Alıç' yardımı ile yapılan aramada torpidosu ve motor kısmına saklanan 157 paket halinde 80 kilogram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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