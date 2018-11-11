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80 kilo eroini 'Zeyna' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramalarda 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi.

80 kilo eroini 'Zeyna' buldu

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramalarda 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Barış Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramalarda, 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2018 tarihinden beri yaptığı 132 operasyonda, toplam 5 ton 504 kilo 953 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

80 kilo eroini 'Zeyna' buldu

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