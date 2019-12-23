80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı (2)

TRÜF MANTARLARI VAN'DA ALICISINI BEKLİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ferit Melen Havalimanı'nda 4 İran uyruklu şüphelinin valizlerinde yaptığı aramada ele geçirilen trüf mantarı, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde muhafaza altında tutuluyor. Buzdolabında, pamuklu bez torbaların içinde muhafaza edilen trüf mantarının Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapıldığını belirten Van Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, "Trüf mantarı artı 2, artı 4 derecede buzdolabında pamuklu bez torbalarının içinde muhafaza edilmektedir. Trüf mantarları bakanlığımızca "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün saat 10.05 ihaleye çıkarıldı. Satış, yarın sabah yani 24 Aralık Salı günü saat 10.05'te sona erecek. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

