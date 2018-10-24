80 Kişilik Alman Heyet Milyarlık Projelerle Ankara Yolunda

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, kalabalık bir heyetle Perşembe günü Türkiye'ye gidiyor. Başbakan Angela Merkel’in hükümetinde en çok güvendiği isimlerin başında gelen ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi girişimlerinde ‘kilit isim’ olarak tanımlanan Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşerek, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Alman firmalarının Türkiye’de yatırım olanakları konusunda temaslarda bulunacak.

Dışişleri bakanına önde gelen şirketler eşlik ediyor

İki günlük resmi ziyarete, Mercedes, BMW, Siemens ve Bosch gibi Türkiye’de faal Alman firmalarıyla, bilgisayar yazılım devi SAP'nin ve enerji tekeli EON'un üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 80 kişilik bir heyetin katılacak.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay sonunda Berlin’de yaptığı temasların devamı olarak ifade ediliyor. Erdoğan, Berlin’de bir dizi Alman şirket temsilcisiyle bir araya gelerek, daha fazla Alman yatırımcıyı Türkiye’ye çekme konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan’dan önce Berlin’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Altmaier’le de görüşmüş, iki bakan, iki ülke arasında hem ekonomi hem de enerji politikalarında daha yakın bir işbirliği gerçekleşeceğini duyurmuşlardı.