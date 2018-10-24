80 Kişilik Alman Heyet Milyarlık Projelerle Ankara Yolunda

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, kalabalık bir heyetle Perşembe günü Türkiye'ye gidiyor. Başbakan Angela Merkel’in hükümetinde en çok güvendiği isimlerin başında gelen ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi girişimlerinde ‘kilit isim’ olarak tanımlanan Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşerek, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Alman firmalarının Türkiye’de yatırım olanakları konusunda temaslarda bulunacak.
Dışişleri bakanına önde gelen şirketler eşlik ediyor
İki günlük resmi ziyarete, Mercedes, BMW, Siemens ve Bosch gibi Türkiye’de faal Alman firmalarıyla, bilgisayar yazılım devi SAP'nin ve enerji tekeli EON'un üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 80 kişilik bir heyetin katılacak.
Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay sonunda Berlin’de yaptığı temasların devamı olarak ifade ediliyor. Erdoğan, Berlin’de bir dizi Alman şirket temsilcisiyle bir araya gelerek, daha fazla Alman yatırımcıyı Türkiye’ye çekme konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan’dan önce Berlin’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Altmaier’le de görüşmüş, iki bakan, iki ülke arasında hem ekonomi hem de enerji politikalarında daha yakın bir işbirliği gerçekleşeceğini duyurmuşlardı.
Alman demiryollarından Türk demiryollarına 35 milyar euroluk yenileme
Altmaier’in Ankara ziyareti kapsamında, 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) ilk toplantısı düzenlenecek. Cumburbaşkanı Erdoğan dışında, Türk hükümetinin değişik temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanan Altmaier ve Alman iş insanları heyetinin Ankara’daki görüşmelerinde en önemli konulardan biri Alman Demiryolları’nın 35 milyar Euro karşılığında Türkiye’deki demiryolları ağının modernleştirilmesi olacak. Siemens’in öncülüğünde oluşacak konsorsiyum tarafından yürütülecek proje, yüksek hızlı trenler için yeni rotalar açılmasını ve mevcut hatların ve sinyalizasyon teknolojisinin modernizasyonunu da kapsıyor. Bakan Altmaier ziyareti öncesinde yaptığı bir açıklamada, söz konusu işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Bu büyük proje bir yanda milyonlarca insana kolaylık sağlayacak. Öte yanda ise ekonomik gelişmeyi teşvik edecek. Sadece Türkiye’deki konjonktürü desteklemekle kalmayıp, gelecekte büyüme imkanı sunacak" şeklinde konuştu.
Almanya, Türkiye'nin hem ihracat hem de ithalat yaptığı ülkeler arasında büyük öneme sahip. Türkiye’de 7 bin 200 Alman firması faaliyet gösterirken, Almanya'dan 2017'de 15,1 milyar dolar değerinde ihracat, aynı sene içerisinde 21,3 milyar dolarlık ithalat yapıldı.
Alman dışişlerinden sosyal medya paylaşımı uyarısı
Bu arada Altmaier’in gezisinden bir gün önce, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olma uyarısında bulundu. Bakanlığın seyahat bilgileri bölümünün Türkiye'yle ilgili kısmında, Türkiye’de son iki yılda artan oranda Alman vatandaşının keyfi olarak tutuklandığı öne sürülürek, "Sosyal medya üzerinde hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da beğenilmesi bile cezai yargılamalara yol açabilir. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ya da ‘terör örgütü propagandası’ suçlarından mahkumiyet halinde ilgililer bir çok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." denildi. Olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığına da dikkat çekilen uyarıda, ayrıca İstanbul’daki yeni havalimanı açılışının 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacağına, uçuş trafiğinin ise daha ileri bir tarihte başlayacağına dikkat çekildi.
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