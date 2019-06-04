80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, bir depodan 800 çift işçi ayakkabısı çalan 2 kişi İstanbul’da yakalanırken, ayakkabılar sahibine teslim edildi.

Geçen günlerde Bartın Çaydüzü Mahallesi’nde, M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar 75 bin TL değerindeki 80 koli içerisindeki 800 çift işçi ayakkabısını çaldı. Durumu fark eden M.K. polise haber verdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E.'nin kolilleri bir kamyonete yüklediklerini, ayakkabıları İstanbul Pendik’teki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Polis, İstanbul Pendik'te bulunan depoya baskın düzenledi. Çalınan ayakkabılar ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, M.Ç. ve M.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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