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80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi için geri sayıma başlanırken, Antalya’da büyük ikramiyenin kente çıkacağı yönündeki beklenti yüksek.

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi için geri sayıma başlanırken, Antalya’da büyük ikramiyenin kente çıkacağı yönündeki beklenti yüksek. 2017 yılında 61 milyon liranın isabet ettiği çeyrek biletin satışını gerçekleştiren bayide satışlar yüzde 300 oranında yükseldi.
Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilecek olan ve büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Vatandaşlar büyük hayallerle bayi ve satış noktalarından biletlerini alırken, Antalya’da büyük ikramiyenin yine kente çıkacağı yönündeki beklenti oldukça yüksek. 2017 yılında çeyrek bilete 61 milyon liranın isabet ettiği biletin satışını gerçekleştiren Şarampol Caddesi’ndeki Umut Gişesi’ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu, satışlarda yüzde 300 oranında artış yaşandığını bildirdi.

“Bilet satışları 400 bin liraya kadar yükseldi”
Bilet satışlarının arttığını aktaran Orhan Kostakoğlu, “Daha önceki yıllarda 100 bin liralık bilet satarken, 400 bin liraya kadar yükseldik. Yüzde 300’e varan artış yaşadık diyebilirim. Bu sene 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi yine ben vereceğim diye bir his var içimde” dedi.
Bu yılki ikramiyenin çeyrek bilete vurması yönünde beklentisi olduğunu dile getiren Havva Kostakoğlu da bilet alan vatandaşların ilginç sözler sarf ettiğini belirterek, “Sizden çıkarsa sizi de görürüz diyenler oluyor. Ben teşekkür edip bir çay ya da kahve ısmarlayın yeter diyorum. Benim hiç kimsenin parasında gözüm yok” dedi.

Kimisi evlenme, kimisi de yardım etme hayaliyle bilet aldı
Bilet alarak şanslarını deneyen vatandaşlar da ikramiyenin kendilerine çıkması halinde yapacaklarını paylaştı. Vatandaşlardan Bahtiyar Doğan, “Şu anda kazandığımla sadece kendimi geçindirebiliyorum. Büyük ikramiye yerine bana 1 milyon ya da 500 bin çıkarsa evlenmek istiyorum. Bileti bunun için çektim. 60 yaşın üstünde hayırlı bir bayan arıyorum. Allah ne verirse hepimize hayırlısını versin” diye konuştu.

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