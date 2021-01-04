HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 80 Saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

80 Saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

04.01.2021 07:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
80 Saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadros sayısı ve branşlar belli mi?

Gözler öğretmen atamalarında!

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Diyarbakır’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.