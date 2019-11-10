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80 usta gazeteci meslekteki anılarını tek kitapta topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:29 | Son Güncelleme

YILLARINI mesleğe adamış 80 gazeteci, bir araya gelerek meslekteki anılarını "Önce biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı.

80 usta gazeteci meslekteki anılarını tek kitapta topladı

Halil YILMAZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-YILLARINI mesleğe adamış 80 gazeteci, bir araya gelerek meslekteki anılarını "Önce biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı.
Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği(UYGAD) usta gazetecilerin deneyimlerini ve anılarını, "Önce biz yaşadık-Gazeteci anıları" isimli kitapta topladı. Kitapta gazetecilerin habere ulaşma ve haberi yapma sürecindeki yaşadıkları ilginç ve heyecanlı maceralar anlatıldı. Yediveren Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinin, birbirinden ilginç anıları yer alıyor. Merakla beklenen anı kitabında 80 gazetecinin, birbirinden ilginç 120 anısı bulunuyor. 38'inci Uluslararası Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan usta gazeteciler, yazdıkları kitap hakkında bilgi verdi.

GAZETECİNİN BİRİ CUMHURBAŞKANI'NA GELEN PİDEYİ YEMİŞ
UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel ise çalışmanın 6 ay sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: “80 gazeteci anılarını anlatıyor bu kitapta. Çok ilginç şeyler var. Kimisi apartmana tırmanmış, kimisi kılık değiştirmiş kimisi de ölümden dönmüş. Gazetecilerden birisi Cumhurbaşkanı'na gelen pideyi yemiş. Yapılan haberlerin perde arkası var. Gazetecilerin anıları kaybolmasın diye bu kitabı bastık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."
UYGAD Genel Sekreteri Güngör Yavuzarslan, Yediveren Yayınları'na teşekkür ederek, “Biz yaşadıklarımızla birçok tecrübe ve hikaye edindik. Hem yeni kuşağa hem de mesleğe yeni başlayanlara ve iletişim fakültesindeki öğrencilere rehber hazırlamak istedik" dedi.
Yediveren Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Alperen Bayrak ise okuyucular tarafından gelen tepkilerin çok güzel olduğunu ifade etti.
(FOTOĞRAF)

80 usta gazeteci meslekteki anılarını tek kitapta topladı

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