HABER

80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca, "Boynum kıldan ince" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa’da 50 yıllık eşini öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi.

80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca, "Boynum kıldan ince" dedi

Bursa’da 50 yıllık eşini öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi. Kararın kendisine söylenmesi üzerine yaşlı adam, "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.
Geçen aralık ayında Yıldırım’a bağlı Teferrüç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında geçen tartışma sonrasında Kasım K. (80), 2 çocuk annesi 50 yıllık eşi Fatma K.’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.
Kasım K., Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hakim bey, 80 yaşında, şeker hastası olan birisiyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin, diye sorduğumda ’6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte’ deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" dedi.
Mahkemece son sözü sorulan sanık Kasım K., “Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi” diye konuştu.

"Adalet ne derse boynum kıldan incedir"
Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararda, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra oy çocukluğuyla ’iyi hal indirimi’ uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı öğrenen Kasım Korur, “Adalet ne derse boynum kıldan incedir” açıklamasını yaptı.

80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca,

80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca,

80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca,

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
(Özel) Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu(Özel) Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
(Özel) Beylikdüzü’nde sokak ortasında kadına şiddet(Özel) Beylikdüzü’nde sokak ortasında kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.